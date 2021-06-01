Fatih Terim Ormanı, Galatasaray yönetiminin katılımıyla açılıyor
Galatasaray'da sözleşmesi konusunda belirsizlik yaşanan teknik direktör Fatih Terim için Adana'da oluşturulan hatıra ormanı, yarın açılacak.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ancak herhangi bir açıklama yapılmayan 67 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim için memleketi Adana'da oluşturulan hatıra ormanı, yarın (2 Haziran) saat 16.00'da yapılacak törenle açılacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, açılışı resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu:
"Kuşaklar boyunca geleceğe nefes olsun diye 'Her nefeste Galatasaray' sloganıyla başlatılan Galatasaray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü Adana’da hayata geçiriliyor.
Galatasaray Adana Fatih Terim Hatıra Ormanı açılışı, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirilecektir.
Açılışa Galatasaray Spor Kulübü adına Yönetim Kurulu Üyemiz Dilek Kutlu ve Kulüp Genel Sekreteri Selçuk Rıza İren katılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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