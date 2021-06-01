Fatih Terim Ormanı, Galatasaray yönetiminin katılımıyla açılıyor

Galatasaray'da sözleşmesi konusunda belirsizlik yaşanan teknik direktör Fatih Terim için Adana'da oluşturulan hatıra ormanı, yarın açılacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 17:52
Fatih Terim Ormanı, Galatasaray yönetiminin katılımıyla açılıyor
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Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ancak herhangi bir açıklama yapılmayan 67 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim için memleketi Adana'da oluşturulan hatıra ormanı, yarın (2 Haziran) saat 16.00'da yapılacak törenle açılacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, açılışı resmi internet sitesinden şu açıklamayla duyurdu:

"Kuşaklar boyunca geleceğe nefes olsun diye 'Her nefeste Galatasaray' sloganıyla başlatılan Galatasaray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü Adana’da hayata geçiriliyor.

Galatasaray Adana Fatih Terim Hatıra Ormanı açılışı, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirilecektir.

Açılışa Galatasaray Spor Kulübü adına Yönetim Kurulu Üyemiz Dilek Kutlu ve Kulüp Genel Sekreteri Selçuk Rıza İren katılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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