Fatih Tezcan: "Çok kan dökülecek"

Provokatif paylaşımlarıyla bilinen Fatih Tezcan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayınında yaptığı açıklamada, "Çok kan dökülecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:20
Fatih Tezcan:
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Susurluk JİTEM davasında beraat kararlarını bozan hâkimleri hedef göstermesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Fatih Tezcan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayınına katıldı. 

Tezcan Instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayında, “Fitneyi engellemek için Sedat Peker” ile görüştüm demişti. 

Bu açıklamanın ardından, Özdemir'in programında da konuşan Tezcan, "Çok kan dökülecek" dedi. "Size ne?" sorusu karşısında ise İngilizce konuştu, Tezcan "Bize ne mi? Aaa I'm sorry, My name is Alexander... 'Bize ne mi?' Ben Fatih Tezcan 15 Temmuz gecesi silahıyla beraber sokağa çıkan gazeteci, dünyada örneği yok" dedi. 


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