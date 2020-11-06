Fatura iddiasıyla gündeme gelmişti: Kocaeli'deki özel hastaneye vergi incelemesi

Fatura istenmesi üzerine hastasının ameliyatını iptal ettiği iddia edilen Kocaeli'deki özel hastaneye vergi incelemesi başlatıldı.

AA
06 Kasım 2020 Cuma, 16:55
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Fatura istenmesi üzerine kanser hastasının ameliyatını iptal ettiği iddia edilen Kocaeli'deki özel hastaneye vergi incelemesi başlatıldı.



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