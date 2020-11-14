Fed Başkanı Powell'dan pandemi açıklaması: Kadınlar ve çocuklar için endişeliyim

14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:13

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) merkez bankacılığı konusunda sanal ortamda düzenlediği toplantıda konuşan Powell, Covid-19'un neden olduğu mevcut ortam göz önüne alındığında, kendisini en çok neyin korkuttuğu sorusunu yanıtladı.

Powell yanıtında "Benim en büyük endişem; pandeminin uzun vadede ekonominin üretim kapasitesine zarar vermesi, kendi seçimlerine bağlı olmayarak iş hayatının dışında bırakılan kadınlar ve almaları gereken eğitimi alamayan çocuklar" ifadelerini kullandı.

Powell ayrıca uzun süredir işsiz kalan, iş hayatıyla bağlantısını yitiren ve sahip olduğu hayat standartlarını kaybeden işçiler için de endişe duyduğunu ifade etti.

2,2 MİLYON KADIN İŞ GÜCÜNDEN AYRILDI

Dava ve politika girişimleri yoluyla kadın haklarını savunan ABD merkezli National Women’s Law Center’ın araştırmasında, Şubat ve Ekim ayları arasında yaklaşık 2,2 milyon kadının iş gücünden ayrıldığı belirtildi.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nun araştırmasına göre, salgın ve bunun sonucunda ortaya çıkan resesyon, erkeklerden daha fazla kadın istihdam eden sektörleri vurdu. Araştırmada, erkeklerin yüzde 28'inin, kadınların ise yüzde 22'sinin Covid-19 nedeniyle evden çalışmasına izin verildiği ifade edildi.

AİLELER ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

Pandemi, uzaktan eğitim nedeniyle öğrenciler ve akademik ilerlemeleri üzerinde de etkiye sahip. Bazı çocukların evde internet bağlantısında ve bazılarının da uzaktan eğitim platformlarına ve uygulamalarına hem erişim hem de kullanım açısından zorluk yaşadığı belirtildi.

Bu ve diğer nedenlerden dolayı Powell, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle aynı kalitede olmadığı konusunda endişeli. Aile finansmanı uygulaması Jassby tarafından ekim ayında, okul çağında çocuğu olan bin ebeveyn arasında yapılan bir ankete göre, yaklaşık yüzde 70'i çocuklarının, eğitimlerinin bir kısmını kaçırdığını düşünüyor. Ebeveynlerin neredeyse üçte biri ise, çocuklarının geleceğinden sadece 2 ay öncesine göre çok daha fazla endişeleniyor.