Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan: Önümüzdeki iki çeyrek zor olacak
ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkisinin ABD ekonomisinin önümüzdeki iki çeyrekte toparlanmasını zorlaştıracağını vurguladı ve önümüzdeki dönemin "zor geçeceği" uyarısı yaptı.
Kaplan, yeni finansal destek paketinin, yaşanabilecek genel harcama sorunlardan kaçınmak için gerekli olduğunu yineledi ve yakın gelecekte bunun "bir kısmının" geleceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.
Kaplan, daha önce yaptığı açıklamada da, ABD'deki mevcut eğilimlerin koronavirüs salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle "yanlış yönde" olduğuna dikkat çekti.
Kaplan ayrıca, Covid-19 vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalara yol açarak, ekonomik toparlanmayı daha da yavaşlatabileceği konusunda uyardı.
Kaplan, ABD ekonomisinde, Covid-19 nedeniyle "gerçek bir aşağı yönlü risk" olmasına karşın, bu yıl baz durumda yüzde 2.5'lik bir daralma öngördü.
Gelecek yıl için de yüzde 3.5'lik büyüme öngören Kaplan, bu öngörüsünü de, krize karşı verilen "büyük çaplı finansal ve parasal karşılığın" desteğindeki ABD ekonomisinin, dünyanın başka yerlerindeki ekonomilere göre daha az daralacağı savına dayandırdı.
Kaplan ayrıca, faizlerin "birkaç yıl daha" sıfır düzeyinde tutulması gerekebileceğine de dikkat çekti.
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