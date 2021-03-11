Feminist Gece Yürüyüşü'nde 13 gözaltı

11 Mart 2021 Perşembe, 11:32

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşe katılan 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca 'Feminist Gece Yürüyüşü' adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheli kişiden biri yaşı küçük, toplam 13 şüpheli 10 Mart'ta yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

İFADELER ALINIYOR

Feminist Avukatlar, gözaltına alınan yurttaşlar için açıklamada bulundu. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hızlı bir sabah, bizimkiler geldi savcılık ifadesine başlıyoruz" denildi.

"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

"8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü" adlı Twitter hesabından gözaltılara tepki gösterildi. Yapılan açıklamada, "Hepimiz oradaydık, Gözaltılar derhal serbest bırakılsın! Arkadaşlarımızı beklemek için 11.00’den itibaren Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, gözaltı kararının "Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor" sloganı üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" sayılarak verildiği belirtildi.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamıştı. Eylem Planı'nda, "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek" ifadeleri yer almıştı.