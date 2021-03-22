Fenerbahçe kalecisi Altay: "Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu"
Şampiyonluk yarışında önemli bir karşılaşma olan Beşikta-Fenerbahçe derbisine önemli kurtarışlarıyla damga vuran Fenerbahçe'nın genç kalecisi Altay, maç sonu gözyaşlarına boğuldu. Maçın yıldızı Türk futbolunun yeni kazanımı olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının ardından gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili olarak, "Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu. Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok" diye konuştu.
Beşiktaş derbisinin ardından gözyaşlarına hakim olamayan kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı üzüldüklerini belirten Bayındır, "Devam edeceğiz. Bugün buraya mutlak galibiyetle gelmiştik fakat beraberlikle dönüyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili bir şekilde yapıp devam edeceğiz" dedi.
"HATALARIN TELAFİ OLMADIĞI HAFTALARDAYIZ"
İkinci yarının son bölümünde etkili olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Altay Bayındır, "Golü daha erken bulsaydık daha farklı bir skor olabilirdi. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Hataların telafi olmadığı haftalardayız. Disiplinli şekilde devam etmemiz gerekiyor. 3 puan almaya geldik, 1 puanla ayrılıyoruz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. İkinci yarı oynadığımız oyunu ilk yarıda oynamalıydık" şeklinde konuştu.
"DUYGUSAL ANLAMDA YOĞUN HİSLER YAŞADIM, BU DA DIŞA VURDU"
Maç sonunda gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili de konuşan genç kaleci, "Duygu yoğunluğu hat safhada oldu. Biz Fenerbahçeyiz. Bu bilinçte rakibimize daha fazla etkili bir oyun ortaya koymamız gerekiyordu. Duygu yoğunluğu yaşadım. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım, bu da dışa vurdu. Bizim kaybetmeye, berabere kalmaya lüksümüz yok. Her zaman galibiyet parolasıyla çıktığımız maçtan, üstünlükle galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden kalan maçlarımızı devam ettireceğiz. İnşallah sezon sonunda verdiğimiz emeklerin karşılığını alırız" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı