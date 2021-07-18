Fenerbahçe Teknik Direktörü futbolculara ‘Sıkıntılarınızda bana gelin’ mesajını verirken takımı motive ediyor

18 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe’de Vitor Pereira rüzgârı esiyor. Hazırlıklarına 22 Temmuz’a kadar Samandıra’da devam edecek Sarı-Lacivertlilerin yeni teknik direktörü, futbolculara yaklaşımıyla takımda sıcak bir hava yarattı. Başkan Ali Koç, yeni sezon öncesi, “Samandıra’da her şey farklı olacak” demişti.

Bu doğrultuda adımlar atan Pereira’nın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Burası bizim için her şeyin başladığı yer. Çok çalışacağız, savaşacağız, gereken neyse yapacağız. Sonra da sahada rakiplerimizle hesaplaşacağız. Sıkıntılarda bana gelin, başka kimseye gitmenize gerek yok, her şeyi benimle paylaşabilirsiniz. Camia, bizden şampiyonluk bekliyor. Yıllar önce yarım kalan işimi tamamlamaya geldim. Bu sene şampiyonluğu hep beraber yaşayacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sabah 08.00’de Samandıra’da toplanan takım tam gün mesai yapıyor. Sakat bulunmayan Sarı-Lacivertlilerde, Pereira, milli takımlarından dönen oyuncularıyla özel ilgileniyor.

SAĞA OZAN TUFAN FORMÜLÜ

Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ün ayrılığı sonrası sağ beke transfer yapacak. Pereira, Sangare’nin de olduğu bölge için transfer tamamlanana kadar Ozan Tufan’ı düşünüyor. Lemos, Allahyar, Zajc, Novak, Samatta ve Thiam’ın performansları ise yakın takipte. Portekizli çalıştırıcı, kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan 6 futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını kamptan sonra verecek.

Sarı-Lacivertlilerde, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in ardından bir ayrılık daha yaşanabilir. İdari menajer Volkan Ballı ile yolların ayrılabileceği yönünde bilgiler var. Fenerbahçe, 22-30 Temmuz’da Slovenya’da kamp yapacak. Sarı-Lacivertliler, 24 Temmuz’da Udinese, 27 Temmuz’da Tabir Sezana ve 30 Temmuz’da Al Hilal’le hazırlık maçı oynayacak.