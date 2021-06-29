Fenerbahçe'de Diego Perotti'ye talip var
İtalya Serie A ekibi Genoa'nın, Fenerbahçeli Diego Perotti için sarı-lacivertli kulüple görüştüğü iddia edildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz yaz transfer edilmesine rağmen sakatlık sorunları yaşayan ve beklentileri karşılayamayan Diego Perotti ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Genoa'nın, Diego Perotti'yi yeniden kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü.
İtalyan medyasından Sky Sport'un haberine göre İtalya Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genoa, sarı-lacivertlilerle yaptığı müzakerelerde önemli aşama kaydetti.
2014, 2015 ve 2016 yıllarında Genoa formasını giyen Diego Perotti, Ekim 2020'de Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Perotti, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon forma giydiği dört maçta üç gol kaydetti.
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