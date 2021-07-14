Folkart, İzmir kulüpleri ile sponsorluk anlaşması imzaladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:02

Folkart İnşaat, İzmir kulüpleri Göztepe, Altay, Karşıyaka, Bucaspor, Bergama Belediyespor, Menemenspor ve İzmirspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

"İzmir'in Renkleri Tek Yürek!" sloganı ile imzalanan sponsorlukların tanıtım toplantısı, Swissotel Büyük Efes otelinde gerçekleştirildi. Toplantıya Folkart yetkilileri, kulüplerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

İZVAK'TAN TEŞEKKÜR

Toplantıda ilk olarak, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten söz aldı. Erten, Folkart'ın İzmir'deki spor kulüplerine yardımda bulunmasının mutluluk verici olduğunu ifade ederek, şirket sahiplerine teşekkürlerini sundu.

HEDEF ALTINORDU İLE SPONSORLUK

Toplantının sunucusu oyuncu Volkan Severcan, bir diğer İzmir ekibi Altınordu ile sponsorluk anlaşmasının imzalanmamasının sebebinin Altınordu'nun halihazırda var olan sponsorluk anlaşması olduğunu ve ileride anlaşmayı beklediklerini ifade etti.

ESKİCİ'DEN FENERBAHÇE ÖRNEĞİ

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "İzmir'den olimpiyatlara sporcu göndermek en büyük hayalimiz" ifadelerini kullanırken, tüm kulüplerin Fenerbahçe Spor Kulübü örneğinde olduğu gibi altyapısından sporcu yetiştirip olimpiyatlara göndermesi gerektiğini söyledi.

SANCAK'TAN "İKİ TAKIM" VURGUSU

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise Göztepe ve Altay'a atıfta bulunarak "Süper Lig'de daha önce takımımız yoktu, şimdi iki takımımız var. İnşallah diğer takımlarımız da bu başarıları gösterir, İzmir bunu hak ediyor. İzmir'de kazandık, İzmir'de harcamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SEPİL, PROJEYİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise, projenin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti:

"Biz daha 1. Lig'de oynarken Folkart ile buluşmuştuk. Karşıyaka başkanı ile de görüşülmüştü. 'İki Yaka Bir Araya Gelsin' projesi ile hem Göztepe'ye, hem de Karşıyaka'ya sponsor olunmuştu. Bu proje Türkiye'ye örnek. Ben, Kulüpler Birliği başkanlığı da yapan birisi olarak bu hırçın ortamı düzeltmenin en güzel örneğini İzmir'in verdiğini düşünüyorum."

Sepil, Kulüpler Birliği toplantısında Karadeniz ekiplerinin bir birlik kurduğunu, İzmir'in örnek gösterildiğini ve bunun hoşuna gittiğini kaydetti.

Sepil, ayrıca şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara 102 sporcuyla gidiyoruz. Bu bizim için bir rekor. İzmir'deki iş insanlarının bu konuda da hassas olmasını istiyoruz, bu tür sporcuları barındıran takımlara destek vermesini diliyoruz."

Sepil'in ardından kürsüye Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise, birlik projesinin tüm paydaşlarına teşekkür etti.

MENEMENSPOR'DAN ADANA DEMİRSPOR'A TEBRİK

Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın akrabası olan Mesut Sancak nezdinde Sancak ailesini tebrik etti ve "Adana Demirspor'u, kardeş kulübümüzü Süper Lig'e çıkmalarından dolayı kutluyorum. Umarım bu birlikteliğin devamı gelir" ifadelerini kullandı.

SALONDA NEŞELİ ANLAR

Bucaspor Başkanı Cihat Aktaş'ın toplantıya yetişememesi nedeniyle kürsüye çıkan kulüp yetkilisi Okan Bulut'un kullandığı ifadeler, toplantıda neşeli anlara sebep oldu.

Bulut, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'a "'Şampiyon olursanız Folkart kulelerinin üzerine Bucaspor'u yansıtırız' diye söz vermiştiniz ama yapılmamıştı." diye seslendi. Sancak'ın "Yapmadık mı?" cevabına Aktaş'ın "Biz gelmedik" demesi ile toplantı salonunda eğlenceli anlar yaşandı.

KARŞIYAKA BAŞKANI, BASKETBOLDA İDDİALI

Bulut'un ardından kürsüye çıkan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Sancak ailesine teşekkür etti ve kulüp başkanları olarak tek ses olduklarını söyledi. Büyükkarcı, basketbolda Avrupa şampiyonluğunu iki senedir kaçırdıklarını ve bu sene kupayı İzmir'e getirmek istediklerini ifade etti.

Bir spor kulübü olduklarını vurgulayan Büyükkarcı, kulüp başkanlarıyla boşta olan futbolcular konusunda diyalog kurduklarını kaydetti.

İZMİRSPOR'UN HEDEFİ BİR ÜST LİG

İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu ise, Bölgesel Amatör Lig'den bir üst lige yükselmek istediklerini söyledi.

İZVAK Başkanı Ali Erten, Altınordu'nun devam eden sözleşmesi nedeniyle sponsorluğa katılamadığını ama temsilci gönderdiğini belirterek, kırmızı-lacivertli kulübe teşekkür etti.

İSTANBUL TAKIMLARINA GÖNDERME

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, anlaşmanın detayları ve süresi hakkındaki soruya "Nefesimiz yettiğince sponsor olmaya devam edeceğiz. Gönül birlikteliği yapacağız" yanıtını verdi.

Sancak, Folkart'ın İzmir kökenli bir şirket olarak İstanbul takımlarına sponsor olup olmayacağı sorusunu "İstanbul için ilk adımımızı attık. Oradaki spor kulüplerine destek olma konusuna gelince, İzmir'deki yedi takım da Süper Lig'de olsun, ondan sonra İstanbul'a geçeriz" ifadeleriyle cevapladı.

Karşıyaka Spor Kulübü başkanı Turgay Büyükkarcı ise "Hayır, İstanbul kulüpleri birbirini yemekle meşgul, biz bir oluyoruz, onlar birbirini yesin" dedi.

Mesut Sancak, sponsorluğun mali detaylarına dair soruyu ise "Toplamda 20 milyon gibi bir bedel ödedik. Ama dağılıma girmeyelim, kulüplere göre değişiyor" ifadeleriyle yanıtladı.

BAŞKANLARDAN ALSANCAK STADYUMU AÇIKLAMASI

Toplantının ilerleyen bölümünde Göztepe Başkanı Sepil ve Altay Başkanı Ekmekçioğlu'na Süper Lig'in beşinci haftasında oynanacak olan Altay - Göztepe maçıyla ilgili soru soruldu. Başkanlar, maçın Bornova Stadyumu'nda oynanacağını tahmin ettiklerini, Alsancak Stadyumu'nun inşaatının bitmesinin Kasım ayını bulabileceğini ifade ettiler.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Önemli olan İzmir'in kazanması. En güzeli, Süper Lig'de 18 sene sonra bir İzmir derbisi oynanacak. 18 yıl sonra böyle bir maça başkan olarak katılmak, benim için en büyük gurur" dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada kadro yapılanmasını tamamen değiştireceklerini, bonservisi elinde olan oyuncuların genellikle yaşlı olduğunu ve genç oyunculara gideceklerini belirtti.