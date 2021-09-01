Fenerbahçe'de Zanka'nın sözleşmesi feshedildi!

01 Eylül 2021 Çarşamba, 21:16

NTVSPOR'da yer alan habere göre Fenerbahçeli futbolcu Zanka'nın sözleşmesi feshedildi.

Danimarkalı stoperin Fenerbahçe'deki kazancı yaklaşık 1,9 milyon Euro’ydu. Yönetim, oyuncu ile alacaklarının daha altında bir tutara anlaşma sağladı.

31 yaşındaki stoper Antwerp ile görüşmeye gitmiş ancak maaş konusunda anlaşamamıştı.

Fenerbahçe ile toplamda 21 maça çıkan Zanka, 3 de gol kaydetmişti.