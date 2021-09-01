Fenerbahçe’den ayrılan Diego Perotti'den çarpıcı yorum
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Diego Perotti, Fenerbahçe'nin duyurusunun altına yorumda bulundu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Perotti, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu, "Şimdi her şey hakkında doğruyu söylemekte özgürüm. Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.
Diego Perotti, Fenerbahçe ile sadece 4 lig maçına çıkarken 192 dakika süre aldı ve 3 gol attı.
Perotti'nin yaptığı yorumlar şu şekilde:
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