Film eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen '2020'nin En İyi Filmleri' listesi yayımlandı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 10:00

Dünyanın prestijli sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı.

Chloé Zhao imzalı "Nomadland" ve Kelly Reichardt'ın yönetmenliğini üstlendiği "First Cow"un ilk iki sıraya yerleştiği listede; David Fincher’ın Citizen Kane’in senaristlerinden Herman Mankiewicz’in hayatını anlatan yeni filmi "Mank"; Aaron Sorkin'in yönetmen olarak ikinci kez kamera karşısına geçtiği "The Trial of the Chicago 7"; Charlie Kaufman'ın Iain Reid'ın aynı isimli romanından uyarladığı "I’m Thinking of Ending Things"; Eliza Hittman'in hem Sundance hem de Berlin Film Festivali'nde ödüle değer görülen "Never Rarely Sometimes Always" gibi filmler ilk 10'da yer alıyor.

İşte eleştirmenlerin oylarıyla belirlenen 40 filmin tamamı:

40. "Pieces of a Woman" – Kornél Mundruczó

39. "Beanpole" – Kantemir Balagov

38. "Ma Rainey’s Black Bottom" – George C. Wolfe

37. "The Outpost" – Rod Lurie

36. "The Vast of Night" – Andrew Patterson

35. "Shirley" – Josephine Decker

34. "One Night in Miami" – Regina King

33. "Boys State" – Amanda McBaine ve Jesse Moss

32. "Martin Eden" – Pietro Marcello

31. "Sound of Metal" – Darius Marder

30. "Bloody Nose Empty Pockets" – Bill Ross IV ve Turner Ross

29. "The Climb" – Michael Angelo Covino

28. "She Dies Tomorrow" – Amy Seimetz

27. "Mangrove" – Steve McQueen

26. "Kajillionaire" – Miranda July

25. "Collective" – Alexander Nanau

24. "City Hall" – Frederick Wiseman

23. "The Nest" – Sean Durkin

22. "The Father" – Florian Zeller

21. "Promising Young Woman" – Emerald Fennell

20. "Soul" – Pete Docter

19. "Vitalina Varela" – Pedro Costa

18. "The Assistant" – Kitty Green

17. "Time" – Garrett Bradley

16. "Bad Education" – Cory Finley

15. "Dick Johnson Is Dead" – Kirsten Johnson

14. "Tenet" – Christopher Nolan

13. "Palm Springs" – Max Barbakow

12. "David Byrne’s American Utopia" – Spike Lee

11. "Bacurau" – Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho

10. "Mank" – David Fincher

9. "The Trial of the Chicago 7" – Aaron Sorkin

8. "The Invisible Man" – Leigh Whannell

7. "Lovers Rock" – Steve McQueen

6. "I’m Thinking of Ending Things" – Charlie Kaufman

5. "Minari" – Lee Isaac Chung

4. "Da 5 Bloods" – Spike Lee

3. "Never Rarely Sometimes Always" – Eliza Hittman

2. "First Cow" – Kelly Reichardt

1. "Nomadland" – Chloé Zhao

Kaynak: Filmloverss