Film eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen '2020'nin En İyi Filmleri' listesi yayımlandı
IndieWire, The Guardian, The New Yorker gibi yayınlarda yazan yüzden fazla eleştirmenin oylarıyla belirlenen "2020'nin En İyi Filmleri" listesi yayımlandı.
Dünyanın prestijli sinema sitelerinden World of Reel, 100 film eleştirmeninin oyları sonucunda 2020’nin en iyi 40 filmini bir araya getirdiği bir liste hazırladı.
Chloé Zhao imzalı "Nomadland" ve Kelly Reichardt'ın yönetmenliğini üstlendiği "First Cow"un ilk iki sıraya yerleştiği listede; David Fincher’ın Citizen Kane’in senaristlerinden Herman Mankiewicz’in hayatını anlatan yeni filmi "Mank"; Aaron Sorkin'in yönetmen olarak ikinci kez kamera karşısına geçtiği "The Trial of the Chicago 7"; Charlie Kaufman'ın Iain Reid'ın aynı isimli romanından uyarladığı "I’m Thinking of Ending Things"; Eliza Hittman'in hem Sundance hem de Berlin Film Festivali'nde ödüle değer görülen "Never Rarely Sometimes Always" gibi filmler ilk 10'da yer alıyor.
İşte eleştirmenlerin oylarıyla belirlenen 40 filmin tamamı:
40. "Pieces of a Woman" – Kornél Mundruczó
39. "Beanpole" – Kantemir Balagov
38. "Ma Rainey’s Black Bottom" – George C. Wolfe
37. "The Outpost" – Rod Lurie
36. "The Vast of Night" – Andrew Patterson
35. "Shirley" – Josephine Decker
34. "One Night in Miami" – Regina King
33. "Boys State" – Amanda McBaine ve Jesse Moss
32. "Martin Eden" – Pietro Marcello
31. "Sound of Metal" – Darius Marder
30. "Bloody Nose Empty Pockets" – Bill Ross IV ve Turner Ross
29. "The Climb" – Michael Angelo Covino
28. "She Dies Tomorrow" – Amy Seimetz
27. "Mangrove" – Steve McQueen
26. "Kajillionaire" – Miranda July
25. "Collective" – Alexander Nanau
24. "City Hall" – Frederick Wiseman
23. "The Nest" – Sean Durkin
22. "The Father" – Florian Zeller
21. "Promising Young Woman" – Emerald Fennell
20. "Soul" – Pete Docter
19. "Vitalina Varela" – Pedro Costa
18. "The Assistant" – Kitty Green
17. "Time" – Garrett Bradley
16. "Bad Education" – Cory Finley
15. "Dick Johnson Is Dead" – Kirsten Johnson
14. "Tenet" – Christopher Nolan
13. "Palm Springs" – Max Barbakow
12. "David Byrne’s American Utopia" – Spike Lee
11. "Bacurau" – Juliano Dornelles ve Kleber Mendonça Filho
10. "Mank" – David Fincher
9. "The Trial of the Chicago 7" – Aaron Sorkin
8. "The Invisible Man" – Leigh Whannell
7. "Lovers Rock" – Steve McQueen
6. "I’m Thinking of Ending Things" – Charlie Kaufman
5. "Minari" – Lee Isaac Chung
4. "Da 5 Bloods" – Spike Lee
3. "Never Rarely Sometimes Always" – Eliza Hittman
2. "First Cow" – Kelly Reichardt
1. "Nomadland" – Chloé Zhao
Kaynak: Filmloverss
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