Filmloverss seçti: Netflix Türkiye’de izlenebilecek 10 dikkat çekici kısa film

17 Ocak 2021 Pazar, 11:00

Güncel bağımsız sinema platformu Filmloverss, Netflix Türkiye’de izlenebilecek dikkat çekici kısa filmleri seçti.

Listede David Lynch ve Paul Thomas Anderson gibi yönetmenlerin kısalarından, bu yıl Oscar adaylığı alabilecek kısa animasyonlara 10 film yer aldı.

İşte Filmloverss'ın seçtiği kısalar:

ANIMA

Radiohead vokalisti Thom Yorke’un aynı adlı albümüyle eş zamanlı olarak yayımlanan "ANIMA", daha önce de müzik videolarında Yorke ile çalışan yönetmen Paul Thomas Anderson’ın imzasını taşıyor. Thom Yorke’un başrolünü üstlendiği kısa film, aynı adlı albümden üç şarkı barındıran kısa bir müzikal. Filmde Yorke, adeta bir uyuşukluk hâli içinde kaybolmuş işçilerden birini canlandırıyor. İzleyicileri soğuk bir rüya evreninin içine çeken "ANIMA", etkileyici koreografileriyle dikkat çekiyor.

If Anything Happens I Love You

Michael Govier ve Will McCormack’ın yazıp yönettiği 2020 yapımı kısa film, bir okula düzenlenen silahlı saldırı sırasında çocukları öldürülen bir çiftin bu büyük kayıpla baş etmeye çalışmasını anlatıyor. Kaybın etkisiyle birbirlerinden uzaklaşan çift hiç konuşmasa da arkada gölgeler gerçek duygularını ifade ediyor. "If Anything Happens I Love You" yayımlandığı dönemde Netflix’te en çok izlenen 10 yapım arasına girecek kadar geniş bir kitleye ulaştı.

What Did Jack Do?

Netflix kısaları arasında ön plana çıkan bir diğer yapım da usta yönetmen David Lynch’in elinden çıkan "What Did Jack Do?" David Lynch’in başrolünde yer aldığı bu kısa filmde bir dedektif, cinayet zanlısı bir maymunu sorguya çekiyor. Film, 17 dakika boyunca dedektif ve maymun arasında geçen sorguyu anlatıyor.

Period. End of Sentence

2019 yılında En İyi Belgesel Oscarı’nın sahibi olan "Period. End of Sentece" Rayka Zehtabchi tarafından yönetiliyor. Fİlm, Hindistan’ın Delhi şehrinin dışındaki bir köyde yaşayıp nesiller boyunca hijyenik pede ulaşamayan kadınların, sessiz bir devrime önderlik etmesini anlatıyor. Yıllar boyunca sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıp derslerini kaçıran ve hatta okulu bırakmalarına bile neden olan bu problemi, köye bir hijyenik ped makinesinin kurulmasıyla aşan kadınlar, aynı zamanda ped imal edip pazarlamayı öğrenir. Kadınların kanatlanıp uçmasını istedikleri için de ürünün adını “Fly” koyarlar.

Cops and Robbers

Netflix’in kısa süre önce haklarını satın aldığı "Cops and Robbers", En İyi Kısa Animasyon dalında Oscar adaylığı alabileceği konuşulan yapımlardan biri. George Floyd’un polis tarafından katledilmesinin ardından tüm dünyayı saran #BlackLivesMatter hareketine konu olan adaletsizliklere ve sistematik sorunlara dikkat çeken film, kısa süresine pek çok farklı animasyon tekniğini sığdırmasıyla da dikkat çekiyor. Timothy Ware-Hill’in bu yılın başında öldürülen Ahmaud Arbery’nin cinayetinin ardından yazdığı şiire eşlik eden görüntüleri otuzdan fazla sanatçı hazırladı. Her biri şiirin bir parçası için kendi animasyonlarını yarattı. Lawrence Bender (Pulp Fiction) ve Jada Pinkett Smith’in de yapımcıları arasında yer aldığı kısa filmde Alabama Shakes grubundan Brittany Howard’ın yorumuyla “Soon I Will Be Done” şarkısı da bulunuyor.

Long Shot

"Long Shot" 40 dakikalık süresiyle bu listedeki en uzun yapımlardan biri. Filmde, cinayetle suçlanan Juan Catalan, masumiyetini ispatlamak için hiç beklenmeyecek bir yerde umut buluyor. Larry David’in HBO’da yayımlanan komedi dizisi "Curb Your Enthusiasm"da. Masumiyetini ispatlamak için o gün olay yerinde olmadığını kanıtlması gereken Catalan, o gün yolunun kesiştiği dizi ekibinin kayıtları içinde kendisini bulmaya çalışırken, gerçek bir suç hikâyesinin popüler bir komedi dizisiyle kesişmesinden adli yargı sisteminin ne hâlde olduğunu gözler önüne seren trajikomik bir hikâye ortaya çıkıyor.

Modest Heroes

Eski Studio Ghibli yapımcısı Yoshiaki Nishimura tarafından 2015 yılında kurulan Studio Ponoc’un ikinci eseri olan Modest Heroes, su altında yaşayan küçük bir aile, ciddi yumurta alerjisi olan bir çocuk ve görünmez bir adam etrafında dönen üç kısa filmden oluşuyor. Üçü de eski Studio Ghibli çalışanları tarafından yönetilen bu üç kısa, Japonya’dan takip edilmeye değer bir animasyon stüdyosu daha çıktığını müjdeliyor.

Homemade

Sinemacıların karantina sürecinde imza attığı kısalardan oluşan Netflix yapımı "Homemade", tek bir kısa film değil, tematik bağı bulunan 17 kısa filmden oluşan bir kolaj. Kolajda Pablo Larraín, Paolo Sorrentino, Ladj Ly, David Mackenzie, Naomi Kawase, Nadine Labaki, Ana Lily Amirpour, Kristen Stewart, Sebastián Lelio, Maggie Gyllenhaal gibi önemli isimlerin kısa filmleri yer alıyor.

Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein

Netflix dizisi "Stranger Things"teki Jim Hopper rolüyle beğeni kazanan David Harbour, bu mockumentary'de (sahte belgesel) kendisi gibi aktörlerle dolu ailesinin karışık tarihini araştırmaya başlıyor ve babasının "Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein" adlı televizyon oyunundaki rolünü incelemeye koyuluyor. "Arrested Development" dizisinin senarist ekibinde yer alan John Levenstein‘ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Sacha Baron Cohen’in tartışma yaratan dizisi "Who Is America?"nın yönetmeni olan Daniel Gray Longino oturuyor.

Life Overtakes Me

Geçen yıl En İyi Kısa Belgesel Oscarı kategorisinde Oscar adaylığı kazanarak dikkatleri üzerine çeken "Life Overtakes Me", göçmen sorununun pek bilinmeyen bir yönüne ışık tutuyor. İsveç yapımı film, ülkede göçmenlerin çocuklarında görülmeye başlayan amansız bir hastalığa odaklanıyor. Ülkeye sığınan göçmenler sınır dışı edilme tehlikesiyle yüz yüze gelince, küçük yaştaki çocukları yaşadıkları travmaya geri dönme ihtimalinin korkusu altında eziliyor ve yavaş yavaş bir komanın içine çekilerek katatonik bir hâl alıyor. Nasıl çözüleceği bilinmeyen bu psikolojik rahatsızlıktan muzdarip çocukların ailelerini takip eden belgesel, savaşın çocuklar üzerinde yarattığı tahribatı farklı bir pencereden gözler önüne seriyor.