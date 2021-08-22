Flash TV'nin Ankara Temsilcisi ve yayın tarihi belli oldu!

22 Ağustos 2021 Pazar, 09:49

İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV, 28 yıllık yayın hayatını, Mart 2019’da ‘idari, siyasi ve mali baskıları’ gerekçe göstererek sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Yeniden ekranlara dönmek için hazırlık yapan ve Genel Yayın Yönetmenliği’ni Hakan Aygün’ün üstleneceği kanalın Ankara Temsilcisi ile yayın tarihi belli oldu.

Flash TV’nin Ankara Temsilciliği için Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na teklif götürüldü.

Kanaldan gelen teklife olumlu yanıt verdiği öne sürülen Uğuroğlu, bundan böyle Flash TV'nin Ankara Temsilcisi olarak görev yapacak.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Bu arada kanalın hangi tarihte yayında olacağı da netlik kazandı. Daha önce temmuz ayında yayına çıkacağı ifade edilen Flash TV, 4 Ekim 2021 itibarıyla izleyicileriyle buluşacak.

UĞUR DÜNDAR'A DA TEKLİF GİTMİŞTİ

Kanalın genel yayın yönetmeni Hakan Aygün aynı zamanda sektördeki birçok usta isimle temas kurmuştu.

Güçlü bir haber merkezi kurmak isteyen Aygün, Ana Haber Anchormanliği ve Arena programı için televizyoncu Uğur Dündar’a teklif götürmüştü. Dündar'ın teklifi düşünmek için zaman istediği gelen bilgiler arasında.



