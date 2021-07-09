Florida’da çöken binada can kaybı 78’e yükseldi
ABD’nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama ve enkaz kaldırma çalışmalarında 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e yükselirken, enkaz kaldırma çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydedildiği duyuruldu.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach’in kuzeyindeki Surfside’da 24 Haziran’da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, enkaz alanında devam eden çalışmalarda 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 78’e yükseldiğini bildirdi.
62 KİŞİ HALA KAYIP
Kayıp sayısının 62 olduğunu aktaran Cava, "Bu, hepimizi derinden etkileyen şaşırtıcı ve yürek burkan bir rakam” dedi. Cava, son 2 haftada bölgeden 13 milyon pound’luk (5.89 milyon kilogram) enkazın kaldırıldığını da belirtti.
ENKAZ YER SEVİYESİNE İNDİ
Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett de ekiplerin çalışmaları sonucu enkazın yer seviyesine kadar indiğini kaydederek, “Ekiplerimizin kaydettiği ilerleme gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.
ÇÖKME NEDENİ BİLİNMİYOR
Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.
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