Forbes açıkladı: 2020'nin en çok kazanan 10 kadın oyuncusu
Forbes yılın en çok kazanan aktrislerinin yer aldığı yıllık listesini yayımladı.
2020 listesi birçok yüksek profilli filmin vizyona giriş tarihinin ertelenmesiyle Covid-19 pandemisinden etkilendi.
Bu nedenle listeye büyük ölçüde televizyon yıldızları ve Netflix de dahil olmak üzere dijital yayın platformlarında yayımlanan programlar hakim.
America's Got Talent'da jüri üyesi olan "Modern Family" yıldızı Sofia Vergara, toplam 43 milyon dolar (yaklaşık 334 milyon TL) kazançla listenin birinci sırasında yer aldı.
Sofia Vergara, Reuters
Vergara bu yıl sona eren popüler ABC sitcom'unda bölüm başı 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) kazandı. America's Got Talent içinse sezon başına 10 milyon dolar (yaklaşık 77,6 milyon TL) kazanıyor.
Bu yılın en çok kazanan aktörü (Dwayne Johnson) Vergara'nın kazandığı tutarın iki katını kazandı.
Angelina Jolie, Reuters
İkinci sırada, yakında çıkacak Marvel filmi "Eternals"daki rolü sayesinde 35,5 milyon dolar (yaklaşık 275 milyon TL) kazanan Angelina Jolie yer alıyor.
Gal Gadot, Reuters
"Wonder Woman"ın başrol oyuncusu Gal Gadot 31,5 milyon dolarla (yaklaşık 244 milyon TL) üçüncü sırada yer alıyor. Bu tutarın çoğu 20 milyon dolar (yaklaşık 155 milyon dolar) kazandığı Netflix filmi "Red Notice"ten geliyor.
Melissa McCarthy, Reuters
Meryl Streep ve Nicole Kidman, Ryan Murphy'nin Netflix filmi "The Prom"dan aldığı yüksek ücretlerle, Melissa McCarthy de HBO Max'in "Superintelligence" ve Netflix'in "Thunder Force" filmlerinde oynadığı rollerle listedeki yerini aldı.
Emily Blunt, Reuters
Sinema filmleriyle ilk 10'a girerek Jolie'ye katılan diğer isimse Emily Blunt. Blunt, listedeki tek Britanyalı yıldız. Blunt vizyona girişleri ertelenen "Sessiz Bir Yer 2" (A Quite Place II) ve "Jungle Cruise"dan yüklü gelirler elde etti.
Elisabeth Moss, Reuters
İlk 10 listesi "Grey's Anatomy" yıldızı Ellen Pompeo, Viola Davis (How to Get Away with Murder) ve "The Handmaid's Tale"den Elisabeth Moss'la birlikte tamamlanıyor. Moss'un geç meşhur olan "Görünmez Adam"daki (The Invisible Man) rolü de kazandığı tutarda etkili oldu.
Listenin tamamını aşağıda görebilirsiniz:
1. Sofia Vergara - 43 milyon dolar (yaklaşık 334 milyon TL)
2. Angelina Jolie - 35,5 milyon dolar (yaklaşık 275 milyon TL)
3. Gal Gadot - 31,5 milyon dolar (yaklaşık 244 milyon TL)
4. Melissa McCarthy - 25 milyon dolar (yaklaşık 194 milyon TL)
5. Meryl Streep - 24 milyon dolar (Yaklaşık 186 milyon TL)
6. Emily Blunt - 22,5 milyon dolar (yaklaşık 175 milyon TL)
7. Nicole Kidman - 22 milyon dolar (yaklaşık 171 milyon TL)
8. Ellen Pompeo - 19 milyon dolar (yaklaşık 147 milyon TL)
9. Elisabeth Moss - 16 milyon dolar (yaklaşık 124 milyon TL)
10. Viola Davis - 15,5 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL)
Kaynak: Independent Türkçe
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