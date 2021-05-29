Formayı 'başörtüsü' sanan Melih Gökçek'e yurttaştan tepki: "Konuyu çarpıtmayın"

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:11

Genel Cerrahi Asistanı Dr. Bilgi Karakaş, iş çıkışı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait otobüse binmek isterken şoför tarafından forması ile binemeyeceği gerekçesiyle indirildiğini belirtti. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyen Karakaş, "Yağmurlu havada araçtan indirildim" diyerek şikayette bulundu.

Karakaş'ın açıklamalarını çarpıtan görevinden istifa ettirilen eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek, "Nihayet Mansur yönetimi müslümanlara karşı gerçek yüzünü göstermeye başladı... Müslümanlar artık Mansur yönetiminden otobüse binmek için müsaade alacak. Mansur'a oy veren başörtülü kardeşler eserinizle guru duyuyor musunuz?" dedi.

Yavaş'ın çarpıtmasına yurttaştan sert yanıt geldi. Gökçek'e tepki gösteren Karakaş, "Melih bey konuyu çok yanlış anlamış. Burada konu baş örtüm değil. Hastane formamla otobüse binmeme izin verilmedi. Konuyu çarpıtmayın" dedi.

Karakaş'ın tepki gösterdiği Gökçek, hâlâ şüpheli olduğunu ima ederek, "Bilgi Karakaş yeni bir tweet atıp 'Konu baş örtüm değil' demiş. Siz aşağıdaki tweeti okuyunca ne anlarsınız? Karakaş böyle söylüyorsa tweetimizi siler, yazdığımızı düzeltiriz" dedi.