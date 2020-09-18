"Forrest Gump” romanının yazarı Winston Groom hayatını kaybetti
"Forrest Gump” romanının yazarı Winston Groom'un 77 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Fairhope Belediyesi Başkanı Karin Wilson, Groom'un güney Alabama kasabasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Wilson, 77 yaşındaki ünlü yazar Groom'un çarşamba günü öldüğünün ailesi tarafından kendisine bildirildiğini belirtti.
Alabama Valisi Kay Ivey, eyaletin en yetenekli yazarlarından birini kaybettiklerini ve Groom'u Forrest Gump karakterinin yaratıcısı olarak hatırlayacaklarını kaydetti.
Yazarın romanından uyarlanarak aynı isimle çekilen "Forrest Gump” filmi 1994'te altı dalda Oscar ödülünün sahibi olmuştu.
Groom, "Forrest Gump" ile tanınmasına karşın Amerikan iç savaşı da dahil olmak üzere gerçek olaylara dayanan 16 roman yazdı.
Amerikalı yazarın Vietnam Savaşı sırasında bir denizciyi takip ederek yazdığı "Düşmanla Sohbetler" adlı kitabı da 1984'te Pulitzer Ödülü finalisti olmuştu.
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