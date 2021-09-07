FOX, 'Son Yaz' için kararını verdi: Dizinin yayın günü değişti
FOX TV, iddialı dizilerinden 'Son Yaz' hakkında yeni bir karar aldı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizinin yayın günü değişti. Son Yaz, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.
Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay'ın paylaştığı FOX TV’nin sevilen dizisi Son Yaz’ın merakla beklenen yeni sezon tarihi açıklandı.
Geçtiğimiz yıl çekimleri Çeşme'de yapılan Son Yaz'ın hikayesi artık İstanbul'da geçecek. 4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yirmi birinci bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezonundan yeni fragman da yayınlandı.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Funda Eryiğit'in hayat verdiği Canan karakterinin ölerek diziye veda etmesinin ardından, yeni sezon heyecana bekleniyordu.
Yeni sezonda çok sayıda değişiklikle ekranda olacak olan Son Yaz dizisinde, Canan'ın ölümünün ardından yaşanan olaylar konu alınacak. Son Yaz, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz yıl cuma akşamları yayınlanan Son Yaz'ın yayın günü de değiştirildi. Sevilen dizi artık cumartesi akşamları ekranda olacak.
İlk set gününün heyecanı fotoğraflara da yansırken, Sare’nin gelişi ile “Son Yaz”da yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Kara ailesi ve Akgün’ün hikayesi İstanbul’a taşınırken akıllardaki tek soru ise Canan’ın acı kaybı sonrası nelerin yaşanacağı.
BİRCE AKALAY DAHİL OLMUŞTU
Diziye yeni katılan Birce Akalay'ın canlandırdığı Sare’nin gelişi ile “Son Yaz”da yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Kara ailesi ve Akgün’ün hikayesi İstanbul’a taşınırken akıllardaki tek soru ise Canan’ın acı kaybı sonrası nelerin yaşanacağı.
ÜNLÜ OYUNCULAR VEDA ETMİŞTİ
Dizide Canan Kara karakteri sezon finalinde öldürülmüştü. Dizide Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit Son Yaz'a veda etmişti. 21. bölümü ile birlikte sezon finali yapan diziden Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı da ayrılmıştı.
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