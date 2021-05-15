Fran Kirby yılın kadın futbolcusu seçildi
Chelsea ve İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı forması giyen Fran Kirby, yılın en iyi kadın futbolcusu seçildi.
İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nin şampiyonu Chelsea’nin başarılı oyuncusu Fran Kirby, kariyerinde ikinci kez ‘en iyi kadın futbolcu’ ödülüne layık görüldü.
BBC’de yer alan haberde, Chelsea ve İngiltere Kadınlar Ligi’nde başarılı performans yakalayan Fran Kirby, bu yılda en iyi kadın futbolcu unvanını aldı. Fran Kirby, bu sezon fileleri 25 kez havalandırırken Chelsea’ye şampiyonluğu getiren en önemli isim olmuştu.
Deneyimli futbolcu, "Birlikte oynadığınız oyuncular ve birlikte çalıştığınız personel olmadan bu ödülleri asla kazanamazsınız. Bu yıla başlarken, bu tür ödüller kazanma beklentim yoktu, gerçekten çok özel ve gurur duyduğum bir şey.” ifadelerini kullandı.
Chelsea, 16 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de İsveç'in Göteborg kentinde oynanacak olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile karşıya gelecek.
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