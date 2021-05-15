NBA’de son şampiyon Lakers, Play-Off için eleme oynayabilir

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:54

Normal sezonun son haftasında oynanacak maçlarla birlikte NBA’de Play-Off’a ve Play-in turnuvasına kalan takımlar netlik kazanacak. Son şampiyon Lakers, Batı Konferansı’nda yedinci sırada yer alıyor. Lakers normal sezonun son iki maçını Indiana Pacers ve New Orleans Pelicans ile oynayacak. Her iki maçını da deplasmanda oynayacak Lakers, bugün Indiana ile pazar gecesi ise Pelicans ile karşılaşacak.

LAKERS RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Lakers, Play-Off’a direkt kalabilmek için son iki maçını da kazanıp altıncı sıradaki Portland’ın Denver ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Lakers iki maçını da kazanır, Portland Denver’a kaybederse son şampiyon Play-Off bileti alacak. Portland kaybetmezse ya da Lakers iki maçından birini kaybederse Play-in turnuvasına kalacak.

ÜÇ TAKIM GARANTİLEDİ

NBA Batı Konferansı’nda Golden State Warriors, Memphis Grizzlies ve San Antonio Spurs Play-in’de mücadele edecek. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla takımların yerleri netleşecek ve eşleşmeler belli olacak.

İKİ TAKIM 10. SIRA İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Doğu Konferansı’nda ise Boston Celtics, Charlotte Hornets ve Indiana Pacers Play-in’de mücadele edecek. Washington Wizards ve Chicago Bulls’tan biriyse 10. sırayı alıp Play-in’e kalan son takım olacak.