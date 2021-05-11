Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı

Kariyerinde Galatasaray tecrübesi de bulunan 38 yaşındaki Fransız yıldız Franck Ribery, 2005 yılında kazandığı Türkiye Kupası'na dair bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 18:22
Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
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Galatasaray'ın bu sezon Fiorentina forması giyen eski futbolcusu Franck Ribery, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde kazanılan 2004-05 sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğunun yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Fenerbahçe'ye karşı 5-1'lik skorla kazanılan maçta takımının ilk golünü kaydeden 38 yaşındaki futbolcu, golün görüntüsünü "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet!" notu ile paylaştı. Galatasaray taraftarları, paylaşımın üzerine sosyal medyada Fransız yıldıza sevgi gösterisinde bulundu.

11 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da oynanan Türkiye Kupası finali, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 1 Ocak 2005 tarihinde Fransız ekibi Metz'den Galatasaray'a transfer olan Ribery, yarım sezon oynadığı Galatasaray'da 17 maça çıkmış ve bir gol kaydetmişti.

Ribery'nin paylaşımı:


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