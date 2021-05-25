Fransa basınından flaş iddia: PSG Eduardo Camavinga için 100 milyon Avro ödeyecek

Fransa basınında çıkan haberlere göre Paris Saint Germain, Rennes kulübünde forma giyen Eduardo Camavinga için 100 milyon Avro teklif etmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 23:15
Fransa basınından flaş iddia: PSG Eduardo Camavinga için 100 milyon Avro ödeyecek
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden PSG, transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. 

Rennes'in 18 yaşındaki genç yıldızı Camavinga, kulüp yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

RMC'nin haberine göre Rennes, PSG'nin talip olduğu oyuncu için başkent ekibinden 100 milyon euro bonservis talep etti.

Bu sezon Rennes formasıyla 39 maça çıkan Fransız orta saha, 1 gol atıp 3 asist üretti. 


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