Fransa basınından flaş iddia: PSG Eduardo Camavinga için 100 milyon Avro ödeyecek

25 Mayıs 2021 Salı, 23:15

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden PSG, transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

Rennes'in 18 yaşındaki genç yıldızı Camavinga, kulüp yönetimine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

RMC'nin haberine göre Rennes, PSG'nin talip olduğu oyuncu için başkent ekibinden 100 milyon euro bonservis talep etti.

Bu sezon Rennes formasıyla 39 maça çıkan Fransız orta saha, 1 gol atıp 3 asist üretti.