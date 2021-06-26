Fransa Bisiklet Turu'nda ilk etabı Julian Alaphilippe kazandı
Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabını Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.
Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Brest şehri ile Landerneau yerel idaresi arasındaki 197,8 kilometrelik ilk etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 39 dakika 5 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi.
Tepelik ilk etabı BikeExchange ekibinden Avustralyalı Michael Matthews ikinci, Jumbo-Visma takımının Sloven bisikletçisi Primoz Roglic üçüncü sırada bitirdi.
Organizasyon, yarın Perros-Guirec yerel idaresiyle Mur-de-Bretagne kasabası arasındaki 183,5 kilometrelik ikinci etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
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