Naomi Osaka Fransa Açık’ta basın toplantılarına katılmayacak
Dünya 2 numarası Naomi Osaka organizatörleri, sporcuları konuşmaya zorlamalarından dolayı eleştirerek Fransa Açık’ta basın toplantılarına katılmayacağını açıkladı.
Japon tenisçi sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Açık öncesinde bir açıklama yayınladı.
Açıklamada oyuncuların kaybettikleri maçlardan sonra konuşmaya zorlanmasını eleştiren Osaka şunları söyledi:
“Basın toplantısında birçok sporcunun kaybolup gittiğini gördüm. Bu durum insanlara zarar veriyor ve bunun arkasındaki mantığı anlayamıyorum. Birçok kez orada oturuyor ve defalarca cevapladığımız sorulara tekrar yanıt vermek zorunda kalıyoruz.
Organizasyonlar sürekli, ‘Basın toplantısına katıl. Yoksa ceza alacaksın.’ şeklinde konuşmaya devam eder ve sporcu sağlını görmezden gelirlerse sadece güleceğim.”
Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık (Roland Garros) 30 Haziran’da başlayacak.
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