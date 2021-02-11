Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi
Güney Fransa’da 1931 yılında bir mağarada bulunan ve zamanında müzik aleti olarak kullanılan 17 bin yıllık deniz kabuğundan mükemmele yakın nota (ses) almayı başardı. Antik müzik aletinin, türünün bilinen en eski nefesli çalgısı olduğu açıklandı.
Deniz kabuğundan yapılmış, türünün bilinen en eski nefesli enstrümanı binlerce yılın ardından yeniden sesini duyurdu. Güney Fransa’da 1931 yılında Marsoulas mağarasında bulunan deniz kabuğunun içinde nokta benzeri işaretler olduğu ve bu işaretlerin Pireneler'deki Marsoulas mağarasının duvarlarındaki resimlerle eşleştiği belirtildi.
PROFESYONEL MÜZİSYEN ÜFLEDİ
Deniz kabuğunun uzunluğunun 31 cm ve genişliğinin 18 cm olduğu ifade edildi. Bilim insanları, deniz kabuğunda ses çıkarma yeteneğini artıracak değişiklikler olduğunu tespit etti. Bu değişiklikler arasında, bir tür ağızlığın takılmasına izin veren bir uçta kesilen delik ve diğer ucunda, sesi modüle etmek için bir elin yerleştirilmesini kolaylaştıracak kesikler bulunuyor.
Bilim insanları, profesyonel bir müzisyenden deniz kabuğuna üflemesini istedi ve C, C-sharp ve D'ye yakın nota sesleri çıkarttı. Sorbonne Üniversitesi'nden Philippe Walter, "Üretilen yoğunluk inanılmaz, bir metrede yaklaşık 100 desibel. Ve ses, kabuğun açıklığı ekseninde çok iyi yönlendiriliyor" dedi.
‘İLK DEFA BİR BAĞLANTI KURULDU’
Toulouse Üniversitesi'nden Gilles Tosello, "Bu, deniz kabuğu ile mağaranın duvarlarındaki imgeler arasında güçlü bir bağlantı var" dedi ve "Bildiğimiz kadarıyla, Avrupa’nın tarih öncesinde ilk defa müzik ve mağara sanatı arasında bir ilişki ortaya koyabiliyoruz" diye ekledi.
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