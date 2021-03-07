Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında öldü
Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü. Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.
Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
''HİZMET ETMEKTEN KAÇINMADI''
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti.
Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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