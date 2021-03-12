Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'da freni patlayan TIR önüne gelen araçları ezdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8'i ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı..

AA
12 Mart 2021 Cuma, 18:19
Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
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Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Barakfakih mevkisinde freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere gören freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırılıyor." dedi.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına tırın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi yansıdı.


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