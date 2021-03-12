Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Bursa'da freni patlayan TIR önüne gelen araçları ezdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde meydana gelen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8'i ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı..
Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Barakfakih mevkisinde freni arızalanan TIR, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
Araçları sürükleyen TIR, güçlükle durabildi.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere gören freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırılıyor." dedi.
Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına tırın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi yansıdı.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama