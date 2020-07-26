Frida Kahlo'nun 7 fotoğrafı satışa çıkacak

Otoportreleriyle ikon haline gelen Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun cenaze fotoğrafları açık artırmaya çıkarılıyor. Mexico City’de düzenlenecek müzayedede ressamın cenazesinden 7 kare satışa sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2020 Pazar, 13:08
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