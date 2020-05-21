FT: Türkiye’nin İngiltere ve Japonya ile swap anlaşması yapması zor

21 Mayıs 2020 Perşembe, 13:06

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’nin İngiltere ve Japonya ile para takası (swap) anlaşması yapmasının muhtemel olmadığını yazdı.

Gazetede dün yayımlanan haberde, Türkiye’nin Japonya ve İngiltere ile 10’ar milyar dolarlık swap anlaşması yapmaya çok yakın olduğuna dair haberlerin Londra ve Tokyo’daki yetkililer tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

İNGİLİZ YETKİLİLER: ŞAŞIRDIK

FT’ye göre, İngiliz yetkililer, Türkiye ile anlaşma olacağına dair haberlere şaşırdıklarını ve böyle bir anlaşmanın muhtemel olmadığını söylediler.

Japon yetkililer de böylesi bir anlaşmanın önünde ciddi engeller olduğunu, Türkiye’nin Japonya Merkez Bankası değil Japonya Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapması gerektiğini öne sürdüler.

FT’ye göre, Türkiye ile Japonya arasında swap anlaşması yapılabilmesi için “Japon para biriminin değerinde istikrar sağlama” amacı olması gerekiyor ancak Japon Yeni, mevcut durumda dolar ve diğer büyük para birimleri karşısında istikrarlı bir konumda bulunuyor.

BEKLENEN ANLAŞMA KATAR’LA YAPILDI

Piyasalar 19 Mayıs salı günü, Habertürk'te yer alan Türkiye'nin Japonya ve İngiltere ile swap anlaşması yapmaya çok yakın olduğu haberi ile çalkalanmıştı. Haberde, Japonya ile yapılan anlaşmanın 21 Mayıs perşembe günü (bugün) açıklanabileceği belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı haberi yalanlasa da kurda hatırı sayılır bir gerileme yaşanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün bir açıklama yaparak Katar Merkez Bankası ile arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. TCMB, söz konusu anlaşmanın tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini belirtmişti.