Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’dan önemli açıklama
Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, AİHM kararıyla ilgili iftiraya ve yalana maruz kaldıklarını ifade etti.
Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, AİHM kararıyla ilgili iftiraya ve yalana maruz kaldıklarını belirterek yazılı açıklama yaptı.
Bilgilendirme amaçlı yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen 18.05.2021 tarihli “Sedat Doğan v. Türkiye” kararının kesinleşmesi üzerine yönetimimiz hukuk ekibi ile birlikte derhal harekete geçerek TFF’ye yapılacak başvuruya ilişkin süreci başlatmış ve ilgili dilekçe 15 Haziran 2021 tarihinde TFF’ye sunulmuştur. AİHM’in kararında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak öncelikle, 2013 yılında Sedat Doğan aleyhine hükmedilen ve TFF tarafından Galatasaray Sportif A.Ş. hesaplarından mahsup edilen toplam 55.000 TL tutarındaki para cezasının faiziyle birlikte Galatasaray Sportif A.Ş.’ye iadesi talep edilmiştir. Bunun yanında, 2020-2021 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü olarak resmi medya organlarından ve hesaplarından yapılan açıklamalar ile Kulüp Başkanı olarak şahsım ve yöneticilerimiz ile teknik adamlarımızdan Fatih Terim ve Ümit Davala aleyhine yaptıkları açıklama ve verdikleri beyanatlardan ötürü verilen toplam 951.629 TL tutarındaki para cezasının tamamının faiziyle beraber iadesi talep edilmiştir.
Sedat Doğan’ın, sadece şahsım ve başkan yardımcımız Yusuf Günay aleyhine verilen cezaların iadesine ilişkin başvuru yapıldığına dair beyanatları tamamen yalan ve iftiralardan ibarettir. Zira iadesini talep ettiğimiz para cezalarından çoğu doğrudan Kulüp tüzel kişiliğine ya da teknik adamlara verilmiştir. Şahsım veya yöneticilerimize verilen cezaların tarafımıza iadesini talep etmemiz söz konusu değildir, bu cezaların Galatasaray Sportif A.Ş.’ye iadesi talep edilmiştir. Sedat Doğan’ın, şahsım ve Yusuf Günay’a yönelttiği kamuoyunu yanıltmaya ve bizleri karalamaya yönelik bu hayal ürünü ve kötü niyetli beyanatlarına karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.”
Video Haberler
- Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
- Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kurbanlığın peşinden gidip kayboldu
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- Kaybolan üniversite öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı
- TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması
- Yayın skandalına tepki yağdı