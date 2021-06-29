Galatasaray'ın eski futbolcuları Burak Elmas'ı ziyaret etti
Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ziyaret ettiler.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı ziyaret etti.
Galatasaraylı eski futbolcular, Burak Elmas'ı ziyaret ettikten sonra Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdiler.
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bir dönem Galatasaray formasını başarıyla giyen eski futbolcularımızdan Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı ziyaret etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Burak Elmas ve 7 efsane futbolcumuz günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Efsane Aslanlar, daha sonra kupalarla dolu Galatasaray Stadyum Müzesi’ni de gezdi." açıklamalarına yer verdi.
Bir dönem formamızı başarıyla giyen Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı ziyaret ettiler. Daha sonra Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. pic.twitter.com/sQMWIThXfa— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2021
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