Ryan Babel EURO 2020 kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları, sezonun kader maçından önce Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndan kötü haber geldi. Babel, sarı-kırmızılılarda en formda olduğu şu günlerde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda adına mücadele edemeyecek.

Babel'i dışarıda bırakmanın zor bir karar olduğunu vurgulayan Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Frank De Boer, "Onu alıp sonra kadrodan çıkarmak istemedim" sözleriyle son tercihini savundu.

Frank de Boer geçtiğimiz günlerde, Galatasaraylı Ryan Babel'in EURO 2020 kadrosunda yer alacağını, böylesine büyük bir turnuvada onun gibi takımı ayakta tutmasını bilen, moral aşılayan oyunculara ihtiyacı olduğunu söyleyerek 34 yaşındaki futbolcuyu övmüştü.

Son haftalarda performansını yükselten Babel, hem Beşiktaş hem de Denizlispor karşısında ağları havalandırdı. Hollandalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 31 Süper Lig maçında 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Hollanda Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kamp kadrosu:

