Ryan Babel EURO 2020 kadrosuna alınmadı
Galatasaray'ın 34 yaşındaki futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosuna dahil edilmedi.
Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları, sezonun kader maçından önce Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndan kötü haber geldi. Babel, sarı-kırmızılılarda en formda olduğu şu günlerde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda adına mücadele edemeyecek.
Babel'i dışarıda bırakmanın zor bir karar olduğunu vurgulayan Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Frank De Boer, "Onu alıp sonra kadrodan çıkarmak istemedim" sözleriyle son tercihini savundu.
Frank de Boer geçtiğimiz günlerde, Galatasaraylı Ryan Babel'in EURO 2020 kadrosunda yer alacağını, böylesine büyük bir turnuvada onun gibi takımı ayakta tutmasını bilen, moral aşılayan oyunculara ihtiyacı olduğunu söyleyerek 34 yaşındaki futbolcuyu övmüştü.
Son haftalarda performansını yükselten Babel, hem Beşiktaş hem de Denizlispor karşısında ağları havalandırdı. Hollandalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 31 Süper Lig maçında 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Hollanda Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kamp kadrosu:
Timber & Gakpo— OnsOranje (@OnsOranje) May 14, 2021
Karsdorp & El Ghazi
This is the provisional squad for #EURO2020!
https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V
Video Haberler
- Torpil 5 dakikada ortaya çıktı
- Yer: Şişli... Polisler gelince çatıya saklandılar
- Beşinci kattan atlayarak yangından kurtulan kedi
- Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
- Kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
- Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı
- İsrail, Gazze'ye böyle bomba yağdırdı
- Cep telefonuyla görüntülendi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- Mehmet Ceyhan'dan kabine öncesi flaş uyarı
- A Milli Takım kadrosu açıklandı
- Sancak herşeyi bırakmış, kaçıyor
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Soylu-Ağar ilişkisinin perde arkası
- FOX'un iddialı dizisinden final kararı
- Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa helallik istiyoruz
- Süleyman Soylu'nun hedef aldığı BirGün'den sert yanıt
- 'Peker, yeşil ışık almadan bu topa girmezdi'