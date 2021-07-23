Galatasaray’ın Patrick Van Aanholt ve Sacha Boey’le anlaştığı iddia edildi

23 Temmuz 2021 Cuma, 22:32

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray’ın gündeminde yer alan iki isme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Romano, son olarak Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt ve Rennes’te oynayan Sacha Boey transferi için sarı-kırmızılı takımın anlaşma sağladığını belirtti.

BOEY PAZAR GÜNÜ GELİYOR

İtalyan gazeteci, Sacha Boey ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacağını ifade ederken genç oyuncunun hafta sonu İstanbul’a geleceğini ifade etti.

Van Aanholt’un ise önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçeceği, sonrasında 2024 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

CICALDAU AÇIKLANDI

Galatasaray’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise Alexandru Cicaldau transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığı belirtildi.