Gamaleya Merkezi’nden, Sputnik V aşısının üreme fonksiyonunu etkileyebileceği iddialarına yanıt

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V’nin üreme fonksiyonlarına etki ettiği iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gintsburg, aşının üreme fonksiyonu üzerinde olumsuz etki oluşturmadığını belirtti

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2020 Cumartesi, 13:58
Gamaleya Merkezi’nden, Sputnik V aşısının üreme fonksiyonunu etkileyebileceği iddialarına yanıt
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Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken iddialarında gündeme getirilmesi sürüyor. BioNTech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Sputnik-V gibi aşılar çalışmalarda ön plana çıkarken aşılamanın üreme fonksiyonunu etkileyebileceği iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Sputnik'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gintsburg, "Sputnik V aşısının üreme fonksiyonu üzerindeki etkisi, doğal olarak farelerde ve tavşanlarda test edildi. Hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadı" dedi.

N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının, Faz 1 testlerinde etkinliği yüzde 92 olmuştu. Faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermişti.


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