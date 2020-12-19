Gamaleya Merkezi’nden, Sputnik V aşısının üreme fonksiyonunu etkileyebileceği iddialarına yanıt

19 Aralık 2020 Cumartesi, 13:58

Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken iddialarında gündeme getirilmesi sürüyor. BioNTech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Sputnik-V gibi aşılar çalışmalarda ön plana çıkarken aşılamanın üreme fonksiyonunu etkileyebileceği iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Sputnik'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Gintsburg, "Sputnik V aşısının üreme fonksiyonu üzerindeki etkisi, doğal olarak farelerde ve tavşanlarda test edildi. Hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadı" dedi.

N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının, Faz 1 testlerinde etkinliği yüzde 92 olmuştu. Faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermişti.