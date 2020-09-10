Gazeteci Barış Terkoğlu'nu hedef alan Soylu'ya CHP'li Özgür Özel'den sert yanıt!

10 Eylül 2020 Perşembe, 22:10

İçişleri Bakanı Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan Soylu, Odatv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef alarak sert sözlerle eleştirilerde bulundu. "Yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz. Muhatap olacaksınız" diyen Soylu, Terkoğlu'nun adını anmadan, "O berduşa sesleniyorum ben senin gibi birinin öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım. Kimin adamı olduğun da belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli" ifadelerini kullandı. Soylunun bu açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'den cevap geldi.

"KÜFÜRLER ETTİĞİN KİŞİNİN NASIL ADAMI OLDUN, ONU ANLAT"

Özel sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı FETÖ ile, kadın cinayetleriyle mücadele edeceğine ilkeli gazetecileri, ilkeli gazeteleri hedef alıyor. Barış Terkoğlu'nu da seni de biliriz Süleyman Soylu! Bu ülkenin onurlu insanlarını hedef göstereceğine, küfürler ettiğin kişinin nasıl adamı oldun, onu anlat!"