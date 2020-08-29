Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı kavga: 7 yaralı
Gaziantep'te, bir derneğin lokalinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dernek lokalinde oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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