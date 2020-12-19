Gaziantep’te hastanedeki patlamada ölü sayısı yükseldi

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin koronavirüs (COVID-19) yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlamıştı. Patlamayla birlikte çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2020 Cumartesi, 22:14
Gaziantep’te hastanedeki patlamada ölü sayısı yükseldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.


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