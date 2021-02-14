Geçen yıl altın mevduatı Türkiye’de yüzde 238, Muğla’da yüzde 326 arttı: Muğlalıların altın aşkı

14 Şubat 2021 Pazar, 03:30

Altın fiyatlarındaki genel yükseliş, TL’deki değer kaybı gibi nedenler rakamları kısmen etkilese de son yıllarda altın mevduatına hızlı yönelim dikkat çekiyor.

‘TÜZEL’DE DAHA YÜKSEK

Yurttaşın elindeki altını sistem içine çekmekle ilgili teşviklerin yanında, esas olarak küçük-büyük birikimleri her anlamda güvende tutma ihtiyacı son dönem daha öne çıkıyor.

Veriler göre 2020 sonu itibarıyla bankalarda 275.6 milyar liralık altın mevduatı var. 2019 yılı sonuna göre artış yüzde 237.6 oldu. Bu kapsamda “gerçek kişi”lerin mevduatı yüzde 231.8 artışla 254.6 milyar TL, “tüzelkişi”lerin mevduatı yüzde 328.7 artışla 20.9 milyar TL’ye çıktı.

Altın mevduatının en çok arttığı il ise yüzde 326.1 ile Muğla oldu. Toplam altın mevduatı Muğla’da 919.5 milyon liradan 3 milyar 918 milyon liraya çıktı. Toplam altın mevduatına göre ikinci sırada yüzde 312.6 artış ve 2 milyar 501 milyon TL ile Tekirdağ, üçüncü sırada yüzde 304.8 artış ve 8 milyar 595 milyon lirayla Antalya, dördüncü sırada yüzde 299.4 artış ve 962 milyon lirayla Edirne, beşinci sırada yüzde 284.9 artış ve 16 milyar 895 milyon lirayla İzmir var. Toplam altın mevduatındaki yüzde 31’lik payıyla bu alanda da lider durumda olan İstanbul’da artış yüzde 239.9 olurken, tutar 86 milyar 95 milyon liraya çıktı.

‘YASTIK ALTI’ DA BÜYÜDÜ

Altın mevduatına olan bu ilgiyi, ING Türkiye’nin peryodik olarak uzun yıllardır yaptığı “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” da teyit eder nitelikte. Araştırmanın 2020 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre tasarruf araçları tercihinde sistem içi altının payı yüzde 18, sistem dışı (yastık altı) altının payı yüzde 11 oldu ve toplamda ilk sırada yer aldı. Yine dördüncü çeyrekler itibarıyla, bu oranlar 2016’da sistem içi yüzde 4, sistem dışı yüzde 8, 2019’da sistem içi yüzde 15, sistem dışı yüzde 8 idi.