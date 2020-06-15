"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın iki lüks araçla Nişantaşı'na gitti

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:07

Karantina döneminde konserleri iptal olduğu için geçinemediğini söyleyen Demet Akalın, önceki gün Okan Kurt'la birlikte iki ayrı lüks araçla Nişantaşı'na geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; diş hekimine tedaviye gelen Akalın, "Çok ağrım var. Dişlerimden dolayı bir haftadır doktora gidip, geliyorum. Aynı zamanda diyet de yapıyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" açıklamasını yapan Demet Akalın'ın iki lüks araçla görüntülenmesi dikkat çekti.