Gedik Sanat'tan yeni proje: Dönüşüm "The Metamorphosis"

11 Eylül 2020 Cuma, 14:06

Dönüşüm romanının kahramanı Gregor Samsa’nın başkalaşım hikayesini anlatacak olan performans; müzik ile heykelin eş zamanlı sunumuna sahne olacak.

Besteciler Didem Coşkunseven ve Mehmet Ali Uzunselvi tarafından yaratılan müziklere performans sanatçısı ve heykeltıraş Asaf Erdemli dans ve heykel performanslarıyla hayat verecek.

“Birleştirir, Sanat için” mottosuyla farklı disiplinleri bir araya getirerek projeler üreten Gedik Sanat, bu projeyle edebiyat, felsefe, müzik ve heykel alanlarını birleştirmeyi hedefliyor.

SAMSA’NIN BAŞKALAŞIM HEYKELİ

Hurda ve metal konusunda dönüşüm projeleri gerçekleştiren Cermodern, Louvre Müzesi başta olmak üzere birçok uluslararası festival ve projede yer alan Asaf Erdemli Ge Ka Kaynak makinasıyla Gregor Samsa’nın dönüşen halini bir heykel olarak yaratacak.

İKİ TÜRK BESTECİYE YENİ SİPARİŞLER

Gedik Sanat, “Dönüşüm” projesinde iki Türk besteciye sipariş verdi. Sipariş verilen bestecilerden Didem Coşkunseven Berkeley Üniversitesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Ali Uzunselvi ise Kocaeli Üniversitesi’ndeki eğitimciliğinin yanında ICC (İstanbul Composers Collective) bünyesinde yeni müzik çalışmalarına devam ediyor.

Didem Coşkunseven-Mehmet Ali Uzunselvi



ENSEMBLE YENİ MÜZİK ÜZERİNE TECRÜBELİ

Dönüşüm projesinde Samsa’nın başkalaşımını seslendiren sanatçılar Gedik Filarmoni Orkestrası, Hezarfen Ensemble ve Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu gibi müzik topluluklarının üyelerinden oluşuyor. Ensemble üyeleri arasında Barış Yalçınkaya ( Klarnet), Onurcan Çağatay ( Trompet), Ali Başeğmezler ( Viyola), Deniz Yurdakul ( Kontrbas) ve İpek Mine Sonakın ( Arp) yer alıyor.

İLK PERFORMANS SOSYAL MEDYADA

Gedik Sanat’ın üçüncü dijital projesi Dönüşüm “ The Metamorphosis” bünyesinde gerçekleşecek performans, Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından 30 Eylül tarihinde saat 18.00’da yayımlanacak.

Program kapsamında Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün ve Gedik Sanat Proje Koordinatörü Begüm Özay moderatörlüğünde Kafka’nın Dönüşüm romanı üzerinden uzman görüşleriyle canlı sohbetler gerçekleşecek.

Gedik Sanat Resmi Instagram Adresi’nde gerçekleşecek sohbetlerin programı ise şu şekilde:

9 Eylül 21.00

Sevengül Sönmez, Edebiyat Tarihçisi& Editör

12 Eylül 21.00

Dr. Nevin Eracar, Psikanalitik Psikoterapist

14 Eylül 21.00

Asaf Erdemli, Heykeltıraş

15 Eylül 21.00

Mehmet Ali Uzunselvi, Besteci

16 Eylül 21.00

Didem Coşkunseven, Besteci

18 Eylül 21.00

Mehmet Emin Balcı, Sosyolog

22 Eylül 21.00

Ali Şimşek, Eleştirmen

23 Eylül 21.00

Ersin Alok, Fotoğraf Sanatçısı

25 Eylül 21.00

Dr. Sera Çetingök, Psikoterapist

DÖNÜŞÜM GEDİK KAYNAK FABRİKASI’NDA HAYATA GEÇECEK

Proje kapsamında Gedik Kaynak ve Gedik Döküm fabrikalarının içerisinde performanslar gerçekleşecek. Sipariş edilen iki eserin ilk seslendirilişleri gerçekleşirken eşzamanlı olarak Asaf Erdemli dans performansıyla birlikte metal bir Samsa heykeli yaratacak.

Gerçekleşecek performansın videosu Sözsüz Günlükler ve Kaynaşma projelerinin görüntü direktörü Cem Önertürk imzası taşıyacak.