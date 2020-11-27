Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a: "Partisinde kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün"

27 Kasım 2020 Cuma, 18:23

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ TV’de, önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GP'yi seçimlere sokmama gibi bir yol izlemesi durumunda partisinde olabilecekleri iyi düşünmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, AKP'deki isimlerle görüştüğünü öne sürdü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, “Eğer bize şah derlerse biz mat ederiz. Eğer Erdoğan, nisan ayında hülle yaparsa, muvazaalı bir iş yapar bizi ve diğer yeni kurulan partileri seçime sokmamak adına yola çıkarsa. İnanın şah der ama mat olur. Partisinde neler olabileceğini, kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün” dedi.

Kendileriyle görüşmek isteyen herkesle görüştüklerini belirten Özdağ, “Milletvekilleri, bürokratlar, belgeler, bilgilerle ilgili neler olabileceğini görürler ve diyorum ki siyaseti doğru okusunlar. Başkalarını engellemek adına çıkmasınlar yola” diye konuştu.