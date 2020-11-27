Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a: "Partisinde kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün"
AKP'den istifa ederek Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selçuk Özdağ, Erdoğan'ın partilerini seçime sokmama gibi bir yol izlemesi durumunda iyi düşünmesi gerektiğini ifade etti. Özdağ, AKP'den isimlerle görüştüklerini öne sürdü.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ TV’de, önemli açıklamalarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GP'yi seçimlere sokmama gibi bir yol izlemesi durumunda partisinde olabilecekleri iyi düşünmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, AKP'deki isimlerle görüştüğünü öne sürdü.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, “Eğer bize şah derlerse biz mat ederiz. Eğer Erdoğan, nisan ayında hülle yaparsa, muvazaalı bir iş yapar bizi ve diğer yeni kurulan partileri seçime sokmamak adına yola çıkarsa. İnanın şah der ama mat olur. Partisinde neler olabileceğini, kimlerle görüştüğümüzü iyi düşünsün” dedi.
Kendileriyle görüşmek isteyen herkesle görüştüklerini belirten Özdağ, “Milletvekilleri, bürokratlar, belgeler, bilgilerle ilgili neler olabileceğini görürler ve diyorum ki siyaseti doğru okusunlar. Başkalarını engellemek adına çıkmasınlar yola” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi
Video Haberler
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu
- Otomobillerle birlikte kendisini de yaktı!
- Sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor
- Maske uyarısına Neyin peşindesin? diye bağırdı!
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi