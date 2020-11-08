Gelecek Partisi'nden 'hendek' iddiası: Davutoğlu Başbakan olmasaydı...

08 Kasım 2020 Pazar, 16:01

Gelecek Partisi Batman İl Başkanı Abdülbaki Polat, partisinin birinci olağan kongresinde Barzani çizgisinde yayın yapan Rudaw'a konuştu.

Abdülbaki Polat, 2015'te yaşanan 'hendek operasyonları'nı kastederek, 'İnanıyorum ki Başkan Ahmet Davutoğlu olmasaydı Kürt kentleri tank, top ve uçaklarla bombalanacaktı' dedi.

"KÜRT SORUNUNU ANCAK DAVUTOĞLU ÇÖZER"

Polat, “Kürtler, Kürt sorununun ancak Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde çözüleceğine inanıyor. Bu nedenle ben ve bu kongrede hazır olan arkadaşlarım da buna inandığımız için buradayız. Başkan Davutoğlu ilk hangi il hazır olursa kongremizi orada yapacağız demişti. İlk İl kongremizi Batman’da yaptık. Başkan Ahmet Davutoğlu o kongrede çok önemli mesajlar verdi. Kürt meselesi çözülmeden Ortadoğu’daki diğer meselelerin çözülemeyeceğini söyledi” diye konuştu.

“Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Suriye meselesi ve Kürt sorununna yaklaşımı nedeniyle sık sık eleştirildi. Kürt sorununun çözümü için hiçbir şey yapmadı deniyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz” şeklindeki soruya Polat şu yanıtı verdi:

“Hendek olayları döneminde Ahmet Davutoğlu başbakan olmasaydı inanıyorum ki birçok Kürt kenti tank top ve uçaklarla bombalanırdı, büyük zarar görürdü. Başkan Davutoğlu silahlı bir faaliyet içerisinde olmayanların zarar görmemesi için çok yoğun çaba içerisindeydi. Bildiğiniz gibi o zaman Bahçeli’nin şöyle bir sözü vardı; ‘Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın’ diye. Bunu söylerken Ahmet Davutoğlu’na ılımlı olduğu için eleştiride bulunuyordu. Siyaseti yakından takip eden Kürtler de benim gibi düşünüyor. Ben ve Gelecek Partisi’nde yer alan tüm Kürtler de Davutoğlu’nun bulunduğu bir yerde asla ve asla zulüm olmayacağını biliyor.”

"DAVUTOĞLU GEREKİRSE ÖZÜR DİLER"

Polat, “Hendek olayları nedeniyle hiç olmazsa halktan bir özür dilemesi şeklinde bir beklenti vardı. Başkanınız Kürtlerden özür dilemeye hazır mıdır” sorusuna, “İnanıyorum ki eğer Başkan Ahmet Davutoğlu attığı adımların yanlış olduğuna kanaat getirirse o zaman gerekirse Kürt halkından da diğer halklardan da özür diler” sözleriyle yanıt verdi.

Abdülbaki Polat, “Gelecek Partisi parti programında Kürtçe de dahil anadailde eğitim hakkına yer vermiş. İkincisi biz Türkiye halkı diyoruz. Türkiye’de yaşayan Türk’ün, Arab’ın, Azeri’nin hakkı neyse Kürt’ün hakkı da o olmalı. Geçenlerde Başkan Yardımcımız Vahdettin İnce, Kürtçe anadilde eğitim içim şimdi adım atılması gerektiğini söyledi. Biz de buna inanıyoruz. Belki çalışmalarımızı yakından takip etmiyorsunuz ama ben bütün kongrelerimizde Kürtçe konuşuyorum” diye konuştu.

"BARZANİ NEYSE ÖCALAN DA ODUR"

“Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm Kürtlerle kardeş gibi olmalıyız” diyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna inanıyorum; biz birbirimize sahip çıkmadan sorunlar çözülmez. Soruyorum, Araplarda sosyalistler yok mu, İngilizlerde yok mu, yada milliyetçisi, liberali, radikali yok mu? Var. Ama biz Kürtlerin şöyle bir hatası var. Ben şeriatçiysem tüm Kürtler şeriatçi olmalı, ben sosyalistsem tüm Kürtler sosyalist olmalı. Bu yanlış bir düşünce. Bugün Kürtler için Mesud Barzani ne ise Abdullah Öcalan da odur. Biz bugün Kürtler olarak Gelecek Partisi’nde yer alıyoruz. Fakat, bizim dışımızda da Kürtler hangi partiye destek verirse onlara da saygı duyuyoruz. Ve yine dünyanın neresinde olursa olsun Kürt halkının insani haklarını savunmalıdır.”



