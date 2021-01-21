Genç doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 28 yaşındaki doktor İlker Tosun, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı asistanı olarak görev yapan doktor İlker Tosun, koronavirüsten öldü.
Hastaneden Tosun’un ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği asistan hekimi doktor İlker Tosun’un vefat haberini vermekten derin üzüntü duymaktayız. Genç meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.
1993 doğumlu olan genç doktor, 2017 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 2019 yılından bu yana da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyordu.
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