Genç oyuncunun esrarengiz ölümü

19 Mayıs 2020 Salı, 11:44

İlk “Twilight” filminde canlandırdığı Tyler Crowley rolüyle tanınan Gregory Tyree Boyce Las Vegas’taki evinde sevgilisi Natalie Adepoju (27) ile birlikte ölü bulundu. 30 yaşındaki aktörün ölüm sebebi bilinmiyor.

“Twilight”ın ardından başka sinema filmi çekmeyen Boyce’un annesi genç oyuncunun lokanta açma planları yaptığını belirtti ve çok iyi bir aşçı olduğunu ekledi.

Boyce geçen aralık ayında 30 yaşını bitirmiş ve sosyal medyada şu mesajı paylaşmıştı: Doğrusu bir ara 30 yaşımı göremeyeceğimi düşünmüştüm. Herkes gibi ben de birçok hata yaptım yıllar boyunca ama bugün geriye bakıp da hatırladıklarım sadece güzel anlar. yaşamak için ne güzel bir zaman”



Gregory Tyree Boyce geride 10 yaşında bir kız çocuğu bırakırken, sevgilisi Adepoju’nun da bir bebeği olduğu açıklandı.









