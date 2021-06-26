Genç yönetmen Sevgi Hirschhöuser’in ilk filmi, son olarak İtalya’dan ödülle döndü

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Konuk yazar: Emel Seçen

İlk uzun metraj filmi ile toplamda şu an için 38 ödülün sahibi Antalyalı genç yönetmen Sevgi Hirschhäuser, hem Avrupa’dan hem ilk ödülü kazandığı Amerika’dan ödül sağanağına tutuldu. Film, son olarak başrolündeki Numan Çakır’a bu kez İtalya, 3.RAGFF Venezia Film Festivali’nden “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü getirdi.

Amerika, 2. Lake Travis Film Festivali açılışını “Toprak” filmiyle yaptı. Kutlama töreninde yurtdışından misafir kabulü yasak olduğu için katılımcılar canlı yayın ile bağlandı.

Yönetmen Sevgi Hirschhäuser, duygularını şöyle anlattı: “Festival komitesi bize ulaştı, seremoniye biz de katılmak istediğimizi belirttik ve o anda dünyanın birçok yerinden katılan adaylarla birlikte öğrendik. Herkes ile selamlaştık, sonra açıklama yapıldı. Müthiş coşkulu bir andı, o anda öğrendik, tarifi imkânsız bir duygu. Şimdi yaşadığım Almanya, Heilderberg’de bu ayın sonunda gerçekleşecek olan 35. Filmtage des Mittelmeeres Film Festivali’nde ilk göz ağrım ‘Toprak’ yine en iyi film için yarışacak. Ve bu süreçte 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında hasretle memleketimde ilk kez prömiyerimi gerçekleştireceğimiz ve aday olan Toprak ile 7. Balkan Panorama Film Festivali’ni bekliyorum. En büyük hayalim bana inanan ailem, dostlarım ve ekibim ile bu gururu dev ekranda yaşayıp, görüp kutlamak.”