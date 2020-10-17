Gence'de yaşamını yitiren anne ile bebeği aynı tabutta
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller toprağa verilmeye başlandı.
Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
Banka görevlisi baba Royal Şahmezerov 'da hayatını kaybederken ailenin diğer kızı Hatice Şahmezerova hain saldırıdan yaralı kurtularak öksüz kaldı.
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