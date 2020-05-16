Gençler 40 gün evde kalmanın acısını çıkardı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle 40 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan 15- 20 yaş arasındaki gençler, dün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıktı, soluğu Beşiktaş sahilinde ve çevre parklarda aldı. Kimi gençler sahile yakın banklarda sohbet etti, kimisi ise müzik dinleyip dans etti. Gençlerin çoğu alışveriş merkezlerine gitmek yerine kaykay ve bisiklet sürmeyi tercih etti.

‘HEVESİM KIRILDI’

Beşiktaş Meydanı’nda bisiklet süren 15 yaşındaki Emirhan, “Sokakta yapmayı özlediğimiz birçok şeyi yapamıyoruz. Ancak kısa süreliğine de olsa dışarı çıktığım için çok mutluyum. Evde istediğim gibi hareket edemediğim için çok mutsuzdum. Şimdi ise nefes nefese kalana kadar bisiklet sürüyorum. Evde kaldığım günlerin acısını pedaldan çıkarıyorum. Arkadaşlarımla sohbet etmek de ayrı güzel. Biraz daha çıkmasaydım depresyona girecektim” dedi.

Bisiklet ve kaykay süren gençlerin arasında sohbet eden 3 genç kız ise “Dört duvarın arasında üniversite sınavına hazırlanmak gerçekten zor. Sürekli ders çalışıp stres atamamak, mutsuzluğa neden oluyor. Ayrıca sınav tarihinin öne çekilmesi hayata dair tüm heveslerimizi kırdı. Şu an dışardayız, bunun için de mutluyuz ancak sınav sürecimizi kötü etkileyen kararlar alındı. Hayatımızı önemli bir şekilde etkileyecek kararlarda söz sahibi olamamak biz gençleri fazlasıyla üzüyor” diyerek tepkilerini gösterdiler.

‘YÜRÜMEYİ UNUTTUM’

Hareket etmek için can atan gençler, Maçka Parkı’nın karşısındaki parkta, spor ve yürüyüş yaptı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda kaykay kullanan 19 yaşındaki Samet de “Yürümeyi unuttum. Evde kalarak tembelliğe alıştım. Dışarı çıkacağım için heyecandan uyuyamadım. 8 arkadaşla buraya kaymaya geldik. Sonunda kaykayıma kavuştum. Uzun zamandır hareketsiz geçirdiğim için 5 dakika yürüyünce nefes nefese kalıyorum.”

AMACIM KALMADI

Sahile yakın bir bankta oturan 18 yaşındaki Ece ise, “Arkadaşlarımla sohbet etmek için buraya geldim. Günler sonra ilk defa makyaj yaptım. Çok iyi hissettim. Evden çıkarken anneme ‘Hele şükür insana benziyorum’ dedim. Evde sürekli pijamalarımla oturuyorum. Aynalara bakmak istemiyorum. Her yer yasak, evde kaldığım için hayata dair bir amacım da kalmadı. Annemin yemeklerinden artık sıkıldım, dışarda istediğim yemekleri yemek istiyorum” diye konuştu.