Genco Erkal'dan manidar paylaşım: "Var böyle kendini padişah filan sananlar"

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:53

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Gogol tarafından kaleme alınan "Bir Delinin Hatıra Defteri" isimli tek kişilik oyununu sahnelemeye devam ediyor.

24 Ağustos saat 21.00'de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşak oyunla ilgili Twitter hesabından manidar bir paylaşım yapan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Akıl hastanesinde yatan bu gariban kendini İspanya Kralı sanıyor. Benzetmek gibi olmasın, var böyle kendini padişah filan sananlar... 24 Ağustos akşamı bunu İzmir’de Karşıyaka’daki Tiyatroya getirip ibreti alem için millete göstereceklermiş, aman dikkat sonu böyle oluyor diyerek"

Akıl hastanesinde yatan bu gariban kendini İspanya Kralı sanıyor. Benzetmek gibi olmasın, var böyle kendini padişah filan sananlar... 24 Ağustos akşamı bunu İzmir’de Karşıyaka’daki Tiyatroya getirip ibreti alem için millete göstereceklermiş, aman dikkat sonu böyle oluyor diyerek pic.twitter.com/kEZ0NyWWwN — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) August 22, 2020

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

Türkiye'de oynanan ilk tek kişilik oyun olan "Bir Delinin Hatıra Defteri"ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.

Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan "Bir Delinin Hatıra Defteri", 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve Türkiye'de ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor.

Nikolay Gogol'ün yazdığı "Bir Delinin Hatıra Defteri", Coşkun Tunçtan tarafından Türkçeleştirildi. Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve oynadığı tek kişilik oyunun müzikleri Mete Sakpınar'a, sahne tasarımı Duygu Sağıroğlu'na, kostüm tasarımı Özlem Kaya'ya ve sahne fotoğrafları Vedat Açıkalın'a ait.

24 Ağustos akşamı İzmir'de sahnelenecek oyunun biletleri biletix'ten temin edilebilir.